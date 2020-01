Nieuwe namen voor Vestrock. Kris Kross Amsterdam sluit de zaterdag van het festival af

DJ-trio Kris Kross Amsterdam, bekend van de hit Sex, sluit op zaterdag 6 juni Vestrock af. Het Belgische Noordkaap laat na 20 jaar radiostilte weer van zich horen met nummers als Arme Joe, Druk In Leuven en Ik Hou Van U. Zeeuws-Vlaming Joe Buck scoorde vorig jaar een hit met The Way You Take Time, dat hij in Nashville schreef en dat te horen was in de tv-reclames van supermarktketen Plus. S10 en het Ierse Thumper speelden zich vorig week in de kijker tijdens het Eurosonic Noorderslag festival.