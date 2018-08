Nieuwe naam middelbare school Terneuzen: Lodewijk College

videoTERNEUZEN - En de naam van de nieuwe middelbare school in Terneuzen is: het Lodewijk College. Vernoemd naar de eerste Nederlandse astronaut Lodewijk van den Berg, in 1932 geboren in Sluiskil. Hij was vanochtend zelf bij de officiële onthulling van de naam in het Scheldetheater aanwezig en maakte uit dank een diepe buiging.

Het was nog niet de bedoeling de naam van de fusieschool van het Zeldenrust-Steelantcollege en De Rede vanochtend direct breed bekend te maken. Om 11.15 uur was er nog een presentatie van de nieuwe naam aan alle leerlingen van wat nu heet het Lodewijk College, locaties Zeldenrustlaan en Oude Vaart. Van te voren was bestuurder en presentator Steven van Nispen echter vergeten te vragen het nieuws nog niet te delen via sociale media als Twitter en Facebook. Hij deed die oproep pas na de bekendmaking en toen was het al te laat. Op de oproep volgde een verhelderend gelach van aanwezig personeel.

Volledig scherm Lodewijk van den Berg was er vanochtend zelf bij in Terneuzen. © Harmen van der Werf

Overgangsjaar

Volledig scherm Logo en naam nieuwe middelbare school in Terneuzen. © Harmen Van Der Werf Het komend schooljaar verandert er op beide locaties van het Lodewijk College overigens nog niets. Het jaar 2018-2019 wordt een overgangsjaar, ook voor de middelbare scholen Zwin College in Oostburg, het Hulster Reynaertcollege en de Praktijkschool in Hulst. De laatste drie fuseren niet, maar vallen sinds 1 augustus wel onder één bestuur, van de Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen.

Jan Rooze, jarenlang al actief als leidinggevende in het onderwijs, is dit jaar rector van het Lodewijk College. Zijn tot nu toe laatste klus was het Edudelta College, met onder meer een vestiging in Goes, netjes op te splitsen en het groen onderwijs bij andere scholen onder te brengen. Voor het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van de Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen is - figuurlijk - een zwaargewicht gevonden, Rietje van Dam-Mieras. Zij was onder andere hoogleraar duurzaamheid en onderwijsvernieuwing aan de Universiteit Leiden, waar ze ook in het College van Bestuur zat. Ze woont sinds enige tijd in Cadzand.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door 'oude' bekenden Steven van Nispen (voormalig directeur-bestuurder Zeldenrust-Steelantcollege), Piet de Witte (van De Rede en het Reynaertcollege) en Frank Neefs (Zwin College), aangevuld met Dirck van Bennekom die afgelopen jaar ook al bij de fusiebesprekingen betrokken was.

Mooie naam