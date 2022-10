‘Nieuwe Lodewijk College komt op sportpark Oude Vaart’

De gemeenteraad van Terneuzen werd donderdagavond bijgepraat over de resultaten van een onderzoek naar nieuwbouw op twee mogelijke locaties: bij het huidige schoolgebouw aan de Zeldenrustlaan in Terneuzen-Zuid of op sportpark Oude Vaart. De raad besluit in december of het meegaat in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.