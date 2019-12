Nieuwe Lidl Terneuzen pas eind januari open

De Lidl komt in het pand waarin tot eind oktober de Agrimarkt zat, de Zeeuwse supermarktketen waarvan Jumbo eerder dit jaar alle zes vestigingen overnam. Op zijn beurt verkocht Jumbo de Agrimarkt-filialen in Oud-Beijerland en Terneuzen aan Lidl. Dat was een logische stap, zeker voor Terneuzen, waar Jumbo in winkelcentrum Schuttershof vlakbij de Kennedylaan-West een filiaal heeft.

Jumbo heeft de Agrimarkten in Goes, Vlissingen, Middelharnis en Roosendaal al heropend. Lidl wil in Oud-Beijerland 18 december opengaan, de vestiging in Terneuzen wordt 22 januari de hekkensluiter. Er moet nog een procedure worden gevolgd. Een deel van de vroegere Agrimarkt aan de Kennedylaan-West heeft geen bestemming voor voedingsmiddelen. Lidl heeft in Terneuzen reeds een vestiging in winkelcentrum Zuidpolder. Die blijft.