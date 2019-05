Nieuwe besmetting: Nu 2 doden en 16 zieken in regio Evergem door legionella

EVERGEM - En wéér is in de regio Evergem, zo'n 15 kilometer onder Sas van Gent, iemand in het ziekenhuis opgenomen met legionella. Dat brengt het totale aantal patiënten op 18. Twee van hen overleefden de besmetting niet.

Maandag overleed een eerste patiënt in het Universitair Ziekenhuis Gent en gisterenavond was er een tweede dodelijk slachtoffer. Het gaat om een 70-jarige man die overleed in het AZ Sint-Lucas. De man had een verminderde weerstand, wat bevestigt dat vooral oudere of verzwakte mensen gevoeliger zijn voor de ziekte.

Verschillende patiënten liggen nog in het ziekenhuis. In het Gentse UZ wordt nog één persoon verzorgd die in kritieke toestand verkeert. De meeste patiënten die zijn besmet komen uit Evergem en uit Gent. Onderzoek moet uitwijzen of ze eenzelfde plek hebben bezocht, maar volgens de eerste bevindingen is daar geen sprake van. Wél komen ze allemaal uit de omgeving van de Gentse haven.

Oorzaak

Hoewel de oorzaak nog onbekend is, denkt het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid dat de besmettingsbron weleens in een koeltoren voor drinkwater kan liggen. ,,Mogelijk kon besmette waternevel zich in de open lucht verspreiden en sloeg die daarna ergens neer”, verklaarde een woordvoerder tegenover Het Laatste Nieuws.

Het Agentschap heeft monsters genomen in de koeltorens van 17 bedrijven in de Gentse haven. De monsters zijn op kweek gezet. Omdat de bacterie eerst moet kunnen groeien in zo’n watermonster worden de resultaten pas maandag verwacht.

In tien jaar tijd is het aantal besmettingen met legionella in Vlaanderen verdrievoudigd, van 49 gevallen naar 147. Legionella duikt dus jaarlijks op, maar een uitbraak zoals nu komt maar heel zelden voor. ,,Ook al kom je met de bacterie in contact, je wordt niet automatisch doodziek.’’

Hoe krijg je legionella?