Nieuwe Baby Spa in Terneuzen: kleintjes ervaren weer even het warme gevoel van de baarmoeder

Neem bijvoorbeeld de kleine Maé uit Vlissingen. Drie weken jong is ze nog maar. Ze is met haar moeder Sanne Tanis naar Terneuzen gekomen om eens even heerlijk te ontspannen bij Happiness, een wellnesscentrum speciaal voor baby’s. Het uitkleden is misschien niet zo leuk, maar de beloning voelt daarna overduidelijk heerlijk. Maé krijgt eerst een schuimrubberen zwemring om haar nekje bevestigd en laat zich dan zonder morren langzaam zakken in het warme water (35 tot 37 graden), dat vrij is van chemicaliën. Wie haar vervolgens in de baby jacuzzi ziet ronddobberen, wordt zelf ook helemaal ‘zen’. Een rustgevend pianomuziekje helpt daar nog een beetje extra bij.