De tijd dat elke kerk een pastoor en/of kapelaan zowat uit eigen dorp had, ligt ver achter ons. In Zeeuws-Vlaanderen is nu, op verzoek van bisschop Jan Liesen, de Argentijnse kapelaan Romero aangetreden. Hij is een soort ‘vliegende keep’, want werkte al over de hele wereld. Momenteel probeert hij in sneltreinvaart de taal én de dialecten te leren om zijn parochianen zo goed mogelijk te dienen. Blijft hij hier voorgoed? ,,Dat weet ik niet. Dat hangt af van de behoeften van de bisschop.”