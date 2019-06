Nieuw verpleeghuis in Sas van Gent opent in oktober

Jongeren

Het nieuwe De Redoute telt 35 appartementen, verdeeld over vijf woongroepen voor mensen met dementie en zware lichamelijke klachten. Wat er met het oude verpleeghuis gebeurt, is nog ongewis. Eigenaar Woonzorg onderzoekt of het geschikt kan worden gemaakt voor seniorenhuisvesting. Het CDA in Terneuzen opperde eerder er woonruimte in te maken voor jongeren. Wethouder Frank van Hulle acht dit weinig kansrijk. ,,Het zou anders zijn als De Redoute in Gent in plaats van Sas van Gent stond.”