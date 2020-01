Nieuw strandpaviljoen voor zomer en winter in Perkpolder

Bar Goed is een initiatief van Yannick en Piet Mahu en opende in 2016 als pop-up bar. De bar was open bij goed weer en dat werd gecommuniceerd via sociale media. Dat concept werd in korte tijd massaal omarmd, het strandje van Perkpolder trok de afgelopen jaren steeds meer volk. Er werd daarom eerder een toiletunit geplaatst en er kwamen twee douches bij. Een paviljoen is de volgende stap, vertelt uitbater Yannick Mahu.