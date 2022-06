Nieuw ontwerp voor Gentesevaart Kapellebrug moet weg nog veiliger maken

Die wordt heringericht. De weg is een van de drukste en gevaarlijkste doorgaande wegen in de gemeente Hulst. Er ligt nu een fietspad aan één kant van de weg en het voetpad loopt niet door. Aan weerszijden van de straat bevinden zich huizen en bedrijven. Er zijn in de afgelopen jaren al meerdere ongelukken gebeurd. De provincie en gemeente Hulst gaan de weg samen aanpakken en veiliger maken. De Gentsevaart, oftewel Traverse Kapellebrug, is onderdeel van de provinciale weg (N290) en is de verbinding tussen de N62 en de Belgische grens. In de jaren negentig is de weg voor het laatst onder handen genomen en is aan vernieuwing toe.