Nieuw asfalt voor weg bij Zelzate waar vrachtwagen plakkerige lading verloor

Video AreaX; dansen in je eigen bubbel op kleinste grote openlucht­fes­ti­val

13 september TERNEUZEN - Geen Mysteryland, geen Tomorrowland. Liefhebbers van dancefestivals balen in deze coronatijd. Voor de fans van het genre was afgelopen weekeinde het AreaX Terrace festival in Terneuzen; het kleinste grote dance-event van Zeeland. Dansen binnen je eigen bubbel.