Nieuw afvalsysteem in Hulst is een puinhoop

HULST - Het is niet de beste manier om draagvlak te creëren voor het nieuwe afvalophaalsysteem in de gemeente Hulst. Centrale ophaalplaatsen van plastic afval liggen overvol, en er wordt tegenstrijdige informatie gegeven over welke container er naar buiten moet.

De gemeente Hulst is over op een nieuwe manier van inzamelen. De grijze container voor restafval wordt nog eens in de vier weken opgehaald, en plastic elke twee weken huis-aan-huis. Zakken met plastic mogen ook naar centrale containers worden gebracht. En daar gaat het nu mis: op meerdere plekken zitten die vol en zijn zakken – soms enkele tientallen exemplaren – dus maar rond de containers neergezet. In Sint Jansteen bijvoorbeeld, aan de Heerlijkheid, en in de wijk Groote Kreek in Hulst. Door de harde wind gingen woensdag nogal wat van die losse zakken ‘aan de wandel’.

Beter scheiden

Op social media klagen inwoners steen en been. Het gaat onder meer over de vraag in hoeverre het nieuwe afvalophaalsysteem een rol speelt. Dat ging immers nog maar deze week in, terwijl al vorige week een aantal centrale plasticcontainers overvol zat. Logisch lijkt echter wel dat veel mensen al de afgelopen weken beter zijn gaan scheiden. Dat het rond de feestdagen gebeurde – een tijd waarin meer afval wordt geproduceerd – maakt de afvalhoop alleen maar groter.

Wethouder Diana van Damme erkent de problemen. “De feestdagen vielen wat ongelukkig, waardoor er minder is opgehaald. Mensen hebben veel plastic, willen ervan af en brengen het naar die centrale punten, dat begrijp ik goed. Het is niet netjes zoals het er nu bij ligt.” Volgens Van Damme wordt donderdag een opruimronde gehouden. “Daarna komen we elke veertien dagen het plastic huis-aan-huis ophalen, dan verwacht ik geen problemen meer.”

