Niet-ontplofte bommen uit Tweede Wereldoorlog gaan voortaan bij Oostburg de lucht in

In West-Zeeuws-Vlaanderen steken geregeld niet-ontplofte explosieven de kop op, bijvoorbeeld bij bouwprojecten. In de streek is tijdens de Tweede Wereldoorlog hard gevochten. Deze week werd in de Lampzinspolder bij Nieuwvliet tijdens bodemonderzoek nog een Engelse vliegtuigbom gevonden. Het waterschap is momenteel op bommenjacht in het Uitwateringskanaal bij Cadzand-Bad en de Passageule bij Waterlandkerkje.