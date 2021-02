Niet meer naar Freddy voor een schroefje of verf: doe-het-zelfzaak in Breskens gaat dicht

Freddy’s Doe Het Zelf Markt sluit eind februari of begin maart voorgoed de deuren, het pand is verkocht. Freddy Tresonie werkte er bijna vijftig jaar en begon in dienst bij de doe-het-zelfzaak van Willem Rookus. ,,Op 22 januari 1972 trad ik in dienst”, vertelt Freddy. ,,Het was even wennen, ik moest er echt in groeien. Ik had verstand van technische dingen, maar om alles te weten wat er in de winkel was en vooral wáár, daar was toch zeker een jaar voor nodig. Mettertijd mocht ik meer en meer doen, kreeg ik meer verantwoording en werd het werken steeds leuker.”