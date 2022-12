‘Niet alleen Terneuzen, maar ook omliggende plaatsen moeten profiteren van tonnen voor promotie’

Coronabe­smet­tin­gen stabiel, al scoorde Sluis de laatste twee weken relatief hoog

In de stand van de corona-epidemie komt nog geen verandering. Het corona-virus blijft weliswaar mensen besmetten, maar het aantal nieuwe gevallen is al bijna een maand stabiel, meldt het RIVM. Gemiddeld komen er elke dag ongeveer 800 besmettingen aan het licht. Relatief veel van die nieuwe gevallen vielen de afgelopen twee weken in Sluis.

13 december