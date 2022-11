Net te weinig geld? Hulst wil jongeren starterslening voor eerste woning bieden

Axelse onderne­mers bedachten en bouwden Storagehub in Terneuzen: 'Zoiets was er hier nog niet’

Storagehub in Terneuzen is bij de opening écht gloednieuw. Timo van Britsom (28) en Jorn Colijn (29) hebben de laatste klinkers bij de entree gelegd en een paar uur later later komen de eerste ondernemers hun nieuwe garagebox bewonderen.

20 november