Nep-voetbalmakelaar uit Nieuwdorp opgepakt in Antwerpen

Goesenaar moet jaar zitten voor dodelijk ongeval bij Westdorpe

17:25 MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft vandaag de 24-jarige M. M. uit Goes voor dood door schuld een gevangenisstraf van een jaar opgelegd, plus een rijontzegging van drie jaar. Van die rijontzegging is een jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar, opgelegd.