Negen verstekelingen gevonden in vrachtwagen in Axel

POLL Volgend jaar geen carnaval in Hulst, ook Aardenburg valt af

10 september HULST - Het carnaval in de gemeente Hulst gaat volgend jaar niet door. Hulst wacht het advies van van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) niet af. De gemeente vindt dat carnaval niet op een verantwoorde manier kan plaatsvinden binnen de geldende coronamaatregelen. Hulst is de eerste Zeeuwse gemeente die dit besluit neemt. Carnavalsstichting Nachtuuln in Aardenburg heeft zelf besloten geen carnaval te vieren.