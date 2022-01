Neergang van rederij Vroon doet pijn in Zeeland: ‘Het is altijd een prachtig bedrijf geweest’

Winnaar Theo Middelkamp Trofee: ‘De mooiste dingen komen onver­wachts’

HULST - ‘De mooiste dingen komen onverwachts’. Met die wijze uitspraak nam Mick van Dijke donderdag in Hulst de Theo Middelkamp Wisseltrofee in ontvangst. Hij is daarmee de beste wielrenner van Zeeland in 2021. ,,Het was een bizar jaar voor mij, met veel hoogtepunten. Veel daarvan zag ik niet aankomen.”

30 december