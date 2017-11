Nee, vandaag geen vlokken op brood

Wateroverlast Sluiskil niet in handomdraai opgelost

8 november SLUISKIL - De ernstige grondwateroverlast waarmee delen van Sluiskil kampen, zal niet in een handomdraai opgelost zijn. Een mix aan maatregelen is nodig, bleek woensdagavond op een informatiebijeenkomst in Sluiskil.