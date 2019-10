Nederlandse les voor Spaanse werknemers Tragel, ‘wat is het verschil tussen willen en wielen?’

Chemische stoffen in grond zitten mogelijk ook ontpolde­ring Hedwigepol­der dwars

14:11 EMMADORP - Een tegenvaller dreigt voor de instanties die bezig zijn met de voorbereidingen voor de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Uit onderzoek moet blijken of er niet te veel kunstmatige chemische stoffen, afgekort pfas, in de grond zitten.