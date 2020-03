Nederlanders niet langer welkom in Knokke-Heist: ‘Willen vermijden dat ze onze inwoners komen besmetten’

“We willen absoluut vermijden dat Nederlandse burgers onze bevolking komen besmetten”, aldus burgemeester Leopold Lippens. “Blijkbaar vindt de Nederlandse regering het nog altijd niet nodig om horecazaken te sluiten en kan de bevolking er nog altijd volop feestjes bouwen. Zolang we hier in ons land in een gevaarlijke coronacrisis verkeren, zijn Nederlanders dan ook absoluut niet welkom in onze gemeente en zeker niet in ons ziekenhuis, waar alle mogelijke preventieve maatregelen zijn genomen om het virus buiten te houden, zodat we ons kunnen voorbereiden op het ergste.”