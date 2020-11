Nederlander, Belg of Duitser, wie zich aan de regels houdt is welkom

Uitstel discussie over invulling directeurs­func­tie Terneuzen­se welzijnsin­stel­ling aan-z

10 november TERNEUZEN - Een discussie in de Terneuzense gemeenteraad over de omstreden invulling van de directeursfunctie bij welzijnsinstelling aan-z is dinsdagavond te elfder ure verschoven naar donderdag. De raadsfracties willen nog intern overleggen over een brief die het college van B en W pas dinsdagmiddag naar de raad stuurde.