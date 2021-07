Navel van Minoxwereld ligt in Zaamslag

Wandelen tegen kanker in Axel, nog zonder veel Belgen, ‘ze komen de grens nog niet over’

11 juli AXEL - Wat graag had Leo Kroon zaterdag meer deelnemers gezien aan de Walk to Fight Cancer, maar ja, ‘de Belgische wandelaars komen altijd nog niet over de grens'. Met 79 wandelaars was hij uiteindelijk best tevreden en met de opbrengst ook, ruim vijfduizend euro.