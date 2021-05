Natuurtuin bij speeltuin Oranjekwartier in Terneuzen tot nader order dicht, te veel vernield

Man die opgepakt was in tulpenveld, nu ook verdacht van vier au­to-inbraken

21 mei VOGELWAARDE - De twee mannen die woensdag aangehouden zijn in Vogelwaarde - één van hen werd na een achtervolging opgepakt in een tulpenveld - worden nu verdacht van vier auto-inbraken. In eerste instantie werden ze aangehouden omdat ze 2 kilo harddrugs bij zich hadden.