Natuur aanleggen op een bedrijventerrein, het is simpel en niet duur

Sint Baafs weer gesierd met een boom van Ina

30 november AARDENBURG - Weer heeft een enorme kerstboom uit de tuin van Ina van Iwaarden (90) zijn plekje gevonden in het koor van de Sint Baafskerk in Aardenburg. Het is een jarenlange traditie om de kerk te sieren met een van Ina's bomen.