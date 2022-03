NatRes waakt en strijdt over Vogelwaarde. Geen praatjes meer als Pieter: ‘Het is een wat hardere wereld’

Het terrein van Hoeve La Salette, de locatie van het Leger des Heils in Vogelwaarde wordt streng bewaakt. Een vijftigtal leden van A (spreek uit alfa) Compagnie van het in Ritthem gevestigde bataljon van de Nationale Reserve waakt over en strijdt voor Vogelwaarde. Bij wijze van oefening.

Kapitein Pieter Wielhouwer is commandant van de Zeeuwse compagnie. ,,We zijn een onderdeel van het leger, we lopen in dezelfde uniformen en we krijgen hetzelfde loon als een beroepsmilitair”, benadrukt de officier die in het dagelijks leven in vastgoed doet voor de gemeente Goes. Alleen aan een badge op zijn schouder zie je dat je met iemand van de Nationale Reserve (NatRes) van doen hebt.