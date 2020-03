Nationaal bekende bakkerij in Belgisch Koewacht opent afhaalpunt in Nederlands Koewacht

Digitale experts helpen getroffen Zeeuwse onderne­mers hun bedrijf overeind houden

15:40 VLISSINGEN - Digitale experts uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg gaan ondernemers in nood helpen om hun bedrijf overeind te houden. Dat gebeurt via digitale spreekuren. De eerste sessie op digitalhelpsquad.nl is vanavond te volgen. De volgende is 2 april.