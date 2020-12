Nathalie (38) uit Biervliet viel 22 kilo af in anderhalf jaar tijd, met nieuw coachingsprogramma

Nathalie Nuyts uit Biervliet ziet er topfit uit, maar had tot een paar jaar terug te kampen met ernstig overgewicht. Diëten hielp niet en Nathalie wist dat er íets moest gebeuren. ,,Ik woog over de honderd kilo. Toen mijn dochter geboren was in 2018 dacht ik: ik moet iets doen, anders leef ik straks niet meer.”



Via de huisarts kwam ze begin 2019 terecht bij het net nieuwe programma gecombineerde leefstijl interventie (GLI) waarbij advies en begeleiding wordt gegeven over voeding, beweging en gedrag. ,,Ik was meteen heel gemotiveerd, ik wilde er zijn voor mijn vijf kinderen.”