Najaarstrek bij Breskens, alle vogels laten zich tellen, tot 18.487 stuks

VVV-kantoren in Sluis en Cad­zand-Bad sluiten de deuren

30 oktober SLUIS - De VVV-kantoren in Sluis en Cadzand-Bad sluiten eind dit jaar de deuren. Museum Het Belfort is tot volgend voorjaar dicht. Het VVV wilde graag dat de gemeente de dienstverlening daar overnam, maar die ziet daar niets in.