Nabucco in Terneuzen: Verdi schiep uit misère deze indrukwekkende opera

Het verhaal gaat dat Giuseppe Verdi na een eerdere flop gezworen had nooit meer te componeren. Dan zou zijn Nabucco nooit bestaan hebben. Misschien is het daarom wel zo’n bijzondere geworden. De opera wordt vrijdag opgevoerd in het Scheldetheater in Terneuzen.

1840 was een heel moeilijk jaar voor de toen 27-jarige Verdi. Na het verlies van eerst zijn dochtertje, dan zijn zoontje, verloor hij toen ook zijn vrouw. Daar bovenop werd de komische opera Un giorno di regno, pas zijn tweede proeve, een enorme flop. Hij moet totaal ontredderd zijn geweest, genoeg om het componeren af te zweren. Maar ook zodanig ‘één grote open wond’, dat hij bijzonder ontvankelijk geweest moet zijn voor creatieve impulsen.

Het is anders nauwelijks te verklaren, hoe hij– na lang aandringen van Bartolomeo Merelli, de Milanese impresario van het theater La Scala - als het ware uit het niets dan toch de opera Nabucco componeerde. Toen die in 1842 voor het eerst werd opgevoerd, was hij vanaf de eerste tonen een klaterend succes. Later zou er van Verdi’s hand nog veel meer moois volgen.

Romantisch en tragisch

Het was op dat moment het hoogtepunt van de romantiek, en romantisch en tragisch is Nabucco zeker. De opera gaat over een legendarische historische figuur, Nabucodonosor, oftewel Nebukadnezar. Dat was de machtigste koning van het Nieuw-Babylonische Rijk, die regeerde van 605 tot 562 voor Christus. Een verlicht vorst, bouwer van de Hangende tuinen van Babylon. Maar ook een duister figuur, die periodes van waanzin gekend zou hebben en dan ‘gras at te midden van zijn runderen’.

Het verlangen naar een eigen staat was voor veel Europese volkeren al even ‘romantisch’, dus het treurige verhaal van de onderwerping (en latere erkenning) van het Joodse volk door Nebukadnezar was een begrijpelijke keuze. Voeg daar nog de grillige, verwarrende liefde aan toe en je hebt alle ingrediënten voor een tragische opera. En het Charkov City Opera en Ballet komt ditmaal met deze opera in Terneuzen.

Joodse leiders bidden in de Tempel van Salomon om bescherming tegen koning Nabucco, die op het punt staat Jeruzalem binnen te vallen. Zij hebben Fenena, een dochter van Nabucco, als gijzelaar gevangen genomen om haar te ruilen tegen vrede. De neef van de Hebreeuwse koning (Ismaele) en Fenena zijn heimelijk verliefd op elkaar. Maar Abigaille (een andere dochter van Nabucco, die een groep Babylonische strijders leidt) is ook verliefd op Ismaele. Zij zou de Hebreeuwen willen sparen in ruil voor Ismaeles liefde.

Volledig scherm Scène uit Nabucco. © foto Alexandr Shakhmatovv

Dat is nog maar het begin van complexe verwikkelingen. Van opoffering (Ismaele spaart Fenena, maar stort zijn volk in slavernij) en van verraad (Abigaille grijpt tijdelijk de macht door het gerucht te verspreiden dat Nabucco gesneuveld is). Van mededogen (Fenena laat als regente eigenmachtig alle Joden vrij) en van waanzin (Nabucco verwerpt uit woede over al die toestanden het bestaan van een god en verkondigt dat hij voortaan zélf god is). En van ondergang, door razernij of dood door vergiftiging.

Veel ruimte voor koorzang

Uiteraard draagt de muziek van Nabucco ook de kenmerken van de romantiek. Dat betekent naast een uitgebreide orkestratie ook veel ruimte voor koorzang. Veelvuldig en massaal. Er zijn niet veel operagezelschappen meer die werken met grote koren (want dat wil ook zeggen: veel ‘figuranten’ die allemaal gekapt, gekleed, geschminkt moeten worden…). Het Charkov City Opera en Ballet brengt wél een omvangrijk koor mee! En ook een groot live philharmonisch orkest, onder de enthousiaste leiding van de Nederlander Jeroen Weierink. Een zeldzame kans om de opera te zien en te horen zoals hij eigenlijk in zijn dagen bedoeld was.

Koning Nebukadnezar hield van pracht en praal. Hij heeft in zijn enorme rijk vele tientallen schitterende paleizen laten bouwen. In Berlijn is bijvoorbeeld bijna een heel museum (het Pergamonmuseum) gewijd aan alleen maar de reconstructie van een stadspoort, de schitterende Poort van Isjtar. Zijn hofhouding was er een van zeer grote luxe en weldaad. Uiteraard moest dat vooral ook zichtbaar zijn wanneer er een confrontatie was met de vijand. Ga er maar van uit, dat Nebukadnezar in volle luister zijn opwachting maakte voor de belegerde tempel van Jeruzalem.

En ga er ook maar van uit dat het Charkov City Opera en Ballet er alles aan zal doen om in kostumering en belichting die sfeer van Oosterse pracht en praal op te roepen. Maar ook die sfeer van omineuze macht en superioriteit, gesteld tegenover het beklagenswaardige lot van de weggevoerde Hebreeuwen. Nabucco zal een bijzondere belevenis blijken, zelfs voor wie nog geen fan van opera is.