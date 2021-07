Naaister Renske redt stoffen van de verbrandingsoven

Renske van de Velde stapt over op deze zogeheten deadstock. Lappen die over zijn bij de grote ontwerpers of fabrikanten. Designers bestellen altijd extra stof, waardoor er veel blijft liggen als de collectie klaar is. Dit overschot gaat naar de verbrandingsovens. Dat vindt Van de Velde zonde en dus gaat ze deze stoffen verkopen. Maar niet alleen de verspilling is haar motivatie. ,,Het is wel algemeen bekend dat de textielindustrie een heel vervuilende industrie is. Het staat zelfs op nummer twee van vervuilende bedrijfstakken, nog boven vliegverkeer. Dat is schokkend.”