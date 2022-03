Na vijftig jaar valt het doek voor zang- en musicalclub Zoma uit Oostburg: ‘Het zat eraan te komen’

Zoma, dialect voor ‘zomaar’, zag in 1972 het levenslicht in Oostburg. Sindsdien zijn tientallen musicals, operettes en eigen producties opgevoerd. In de hoogtijdagen had de vereniging zo’n dertig leden, maar daar zijn er nog maar twaalf van over. ,,Onder andere door corona zijn veel leden vertrokken”, zegt Milou Simpelaar van Zoma. ,,Ik vind het heel jammer, ik ben altijd met veel plezier lid geweest. Zoma was een van de weinige verenigingen die zang en drama samenvoegde.”