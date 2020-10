Na vijf jaar poetsen, schilderen en voegen ziet de Hulster basiliek er weer uit als vroeger

Garagesa­les juist nu in trek: ‘Mensen snakken er naar om er even uit te kunnen’

3 oktober HOOFDPLAAT - In Hoofdplaat en Terneuzen hielden ze deze week even hun hart vast. Niet eens zozeer vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, maar vanwege de weersverwachting. Maar een beetje rommelmarktganger laat zich natuurlijk niet door regen weerhouden. De garagesales in Hoofdplaat en de Terneuzense wijk Othene gingen zaterdag gewoon door. ,,Je merkt dat mensen hier behoefte aan hebben. Er is ook nog iets dat wél doorgaat.’’