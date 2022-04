Na twee jaar geeft Sas van Gent er met de meimarkt weer een flinke lap op

,,Sas van Gent is er veel aan gelegen om het dorp leefbaar te houden. Na twee stille jaren kan er weer vol gas gegeven worden. Zowel bezoekers en verkopers staan te springen om weer eens ouderwets te markten”, zegt Jan Vinke. Hij is één van de drijvende krachten achter diverse activiteiten in het grensdorp. ,,Met hart voor Sas van Gent wil ik zoveel mogelijk mijn steentje bijdragen. Het is te lang stil geweest hier. Het moet weer gaan bruisen en de meimarkt is daar de eerste aanzet voor.”

Dit groot opgezette evenement is in het leven geroepen om vooral Belgische bezoekers te lokken. Op 1 mei vieren onze zuiderburen namelijk met een vrije dag de Dag van de Arbeid. ,,Valt die datum doordeweeks, dan kun je meestal over Belgische koppen lopen. Valt die datum in het weekend dan weten ook Nederlanders in grote getale de weg naar Sas van Gent te vinden. Het koopjesfestijn een dag vervroegen vanwege de feestmarkt in Koewacht is geen verkeerde beslissing. We moeten elkaar natuurlijk geen vliegen gaan afvangen. Dat doet beide markten geen goed.”