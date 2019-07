Na The Passion zingt Paul Sinha op De Ballade in Terneuzen

Al van kleins af aan is Paul bezig met het maken van muziek. Hij is amper zes jaar als hij zijn eerste tekst schrijft, een rapnummer zelfs. Rap staat dan ook jarenlang centraal in het leven van de Deventenaar. Zo’n twee jaar geleden gooit hij het roer deels om en maakt de switch richting de popmuziek. ,,Voor de duidelijkheid, rap zal ik nooit helemaal loslaten hoor. Twee jaar geleden vond ik het echter de tijd om een stap te maken en mezelf wat uit te dagen. Ik vind mezelf geen geboren zanger, dus de stap maken van rap naar nummers met meer zang erin is geen kleine. Ik red me overigens prima hoor en volg extra zanglessen om mezelf verder te verbeteren. Zoals ik al zei, zal ik ook altijd met rap bezig blijven. De teksten zelf zijn wel erg veranderd met toen ik klein was. Toen ik zeven was rapte ik over drugs en geld, net als de echte ’gangsta-rappers’. Tegenwoordig zijn mijn teksten een stuk positiever en voor een groot publiek toegankelijk.”