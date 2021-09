Na steekpartij is het een stuk rustiger in de duinen tussen Breskens en Groede: ‘We voelen ons veilig’

VIDEO Steekpar­tij in duinen Breskens: man (23) ernstig gewond

15 augustus BRESKENS - Bij een steekpartij in de duinen bij Breskens, in de omgeving van de Walendijk, is vanochtend vroeg een 23-jarige man uit Breskens ernstig gewond geraakt. De gewonde is ‘in zorgwekkende toestand’ per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.