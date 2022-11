Na jaren weer een Ridder in de Orde van Sint Silvester; ‘Carel is als de Bijbelse rots waarop je bouwen kunt’

Van Waes mag zich nu Ridder in de Orde van Sint Silvester noemen. De onderscheiding is er voor leken en is de op drie na hoogste onderscheiding die in de Katholieke Kerk wordt uitgereikt aan iemand die zich op regionaal of diocesaan verband bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het geloof en de kerk.

Verantwoordelijkheidsgevoel, enthousiasme en kennis

Van Waes nam in juni afscheid. Hij was ruim vijftien jaar actief in verschillende functies. Negen jaar had hij de gecombineerde functie van vicevoorzitter en penningmeester. ,,Carel heeft zich met veel verantwoordelijkheidsgevoel, enthousiasme en kennis ingezet", zegt vice-voorzitter Leo Baeten. ,,Onder zijn leiding doorstond de parochie de roerige periode waarin zes van de negen kerken en het regionaal pastoraal centrum in Sluiskil zijn gesloten en verkocht. Ook is in die tijd de kerk in Terneuzen heringericht en het parochiecentrum gebouwd en is er groot onderhoud uitgevoerd aan de kerken in Zuiddorpe en Philippine.”