Na een eeuw komt er een einde aan de rondjes van melkboer Ruben door Terneuzen

Daarmee komt er een einde aan een begrip in Terneuzen. Wie herinnert zich niet de melkboer, die zelfs in de jaren negentig nog met paard en wagen door de stad trok? ,,Mijn ouders verhuisden op een gegeven moment naar een boerderijtje op de Reuzenhoeksedijk. Samen met ons paard Duke was hij voor veel mensen een soort wekker. Elke ochtend om 7.00 uur ging hij op de fiets met Duke naar onze winkel op de Axelsestraat. Veel mensen langs de route lagen daar in bed op te wachten. Als ze de hoefijzers van Duke hoorden, was het tijd om op te staan”, vertelt Jos (60).