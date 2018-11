Na één dag drie beelden van Pagadders in Hulst al vernield

Molino is bij de stadsmolen verdwenen en Barco bij de Steenbrugge in De Nieuwe Bierkaai. Van Silencio, die bovenop de Dubbele Poort stond, staan alleen de voetjes nog op de grond. De afgebroken beelden zijn inmiddels teruggevonden. Er wordt gekeken of er aanpassingen kunnen worden gedaan om vandalisme in de toekomst te voorkomen. Ook bekijkt het gemeentebestuur of bepaalde Pagadders verplaatst moeten worden. De Pagadderroute kan in de tussentijd gewoon worden gelopen.