Na drie jaar weer een Folkloristische Dag in IJzendijke

update Brand in bosgebied bij Kapelle­brug snel onder controle

KAPELLEBRUG - In een bosgebied bij Kapellebrug in de buurt van Clinge is vanmiddag even voor half vier brand uitgebroken. Het vuur is inmiddels grotendeels uit en zat deels onder de grond. Brandweer Waasland en Zeeland proberen deze vuurhaarden te doven. Er was vrijwel geen rookoverlast en er is niemand gewond geraakt.

13 juli