Na dode python in kanaal Gent-Terneuzen: politie valt binnen bij 32-jarige man met illegale exotische reptielen

Het mysterie van de vier meter lange dode python die in september uit het kanaal Gent- Terneuzen werd gevist, lijkt langzaam ontrafeld te worden. Tijdens een huiszoeking in een huis in Zelzate troffen inspecteurs de vermoedelijke eigenaar (32) van het dode dier aan met een hoop andere exotische dieren. De dertiger kon geen geldige documenten voor de reptielen voorleggen en wordt daarnaast ook verdacht van drugshandel.

Het was een wel heel opvallende vangst die drie vrienden in september deden aan het kanaal Gent-Terneuzen in Zelzate: in plaats van paling haalde het trio een dode python van liefst vier meter lang boven. Even werd rapper Presta ervan verdacht het dier gedood en gedumpt te hebben, maar nu lijkt het onderzoek een nieuwe wending te nemen.

Volledig scherm De politie ontdekte verschillende soorten slangen waarvoor de eigenaar geen vergunning had. © Politiezone Puyenbroeck

Inspecteurs hielden vorige week donderdag een huiszoeking bij een 31-jarige vrouw uit Zelzate. Haar huisgenoot (32) bleek in het vizier van de politie gekomen als mogelijke eigenaar van de dode python uit het kanaal. Tijdens de huiszoeking werden heel wat exotische reptielen aangetroffen, waarvan de herkomst nog onbekend is: zo bevond zich in de leef- en slaapgedeelten een baardagame (een soort hagedis). Het duo hield ook verschillende terrariums met daarin twee netpythons, twee boa’s, een koningspython en twee tijgerpythons die niet in de juiste omstandigheden werden gehouden en waarvoor de eigenaar geen geldige documenten had. De dieren werden in beslag genomen en opgehaald door opvangcentrum SOS Reptiel.

Geseind

De gezochte 32-jarige man — die zonder vaste woon- of verblijfplaats op het adres verblijft en de vermoedelijke eigenaar van de dieren is – werd samen met een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangetroffen op zolder. De dertiger wordt ervan verdacht de drugs ook te verkopen. De twee bewoners, die ook nog voor andere feiten werden gezocht, werden in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen van aangehouden en verhoord. Beiden werden vrijdag al voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. De vrouw werd vrijgelaten onder voorwaarden. De man blijft aangehouden.

Volledig scherm Mario Goes van SOS reptiel te Ichtegem vangt de slangen momenteel op. © Florian Van Eenoo Photo News