'Na de eerste brand dachten we nog aan kortsluiting. Nu niet meer'

ZVR gaat er in ieder geval van uit. De vorige brand was in september. "Het is de tweede keer in korte tijd, dat is op zijn minst opvallend. Het gebeurde maandagavond op dezelfde manier als vorige keer. De achterdeur stond open, daar is de brand ontstaan", zegt Ronald Wisse van het touringcarbedrijf. "Na de eerste brand dachten we dat er misschien sprake was van kortsluiting. Nu niet meer. Eén en één is twee. We vragen ons nu af: is het een pyromaan of heeft iemand een hekel aan ons?"