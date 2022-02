Na 42 jaar gaat het boek dicht voor de bieb aan de Oostkant in Terneuzen

Weldoener die 1,4 miljoen aan Franse grotten schenkt, is Ineke uit Schoondij­ke: ‘Ze trouwde met ome Jan’

SCHOONDIJKE - Welgesteld, dat was Francina Boidin-van Bortel absoluut. De van oorsprong Schoondijkse laat niet voor niets 1,4 miljoen euro na aan een grottencomplex in Zuid-Frankrijk. Toch was die rijkdom haar niet aan te zien, weet jeugdvriendin Magda de Rijke-Quist. Hoe een Schoondijkse ‘leuke meid’ in een Frans dorpje een fortuin opbouwde door haar eigen ome Jan te trouwen.

31 januari