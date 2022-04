Na 32 jaar stopt de TruckRoll, het jaarlijkse uitje met de vrachtwagen voor mensen met een beperking

,,Nee, er komt geen herstart. We kunnen gelukkig terugkijken op de 32 jaren dat we de TruckRoll wél hebben kunnen rijden”, zegt Emmy Audenaerd, secretaris van de TruckRoll. Makkelijk was het besluit niet. ,,We hebben er wel dertig keer over nagedacht. ‘Zouden we dan toch niet?’ Maar nee, na de laatste editie - in 2019 alweer - keken we elkaar nog aan, eigenlijk is het geen doen meer. Een politieman zei in 2018 nog tegen ons dat het niet meer van deze tijd was. Dat was ook al weer vier jaar geleden.”