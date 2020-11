Na 111 jaar verdwijnt slager De Milliano uit Oostburg: ‘Toen ik acht was, hielp ik al mee in de zaak’

Als de klanten ergens voor terugkwamen, was het wel voor het kalfsgehakt. Weinig slagers hebben dat standaard in hun assortiment, maar Alfred Philippi - ‘veel mensen denken dat ik De Milliano heet’ - wel. ,,Mijn vader is daar in de jaren 60 mee begonnen. Hij voegde daar zijn eigen kruidenmix aan toe. Hele families in Oostburg zijn die smaak gewend geraakt.”