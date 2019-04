Na 100 kilometer frietje, douchen en naar bed

DERDE KLASSE A Philippine en HVV'24 tonen veerkracht

17:44 VLISSINGEN - Philippine bleef in de slotfase met negen man op de been tegen titelkandidaat RBC uit Roosendaal. De goed spelende Zeeuws-Vlamingen snoepten de Brabanders door een 3-3-gelijkspel een punt af in de derde klasse A van het zondagvoetbal. HVV’24 werkte in de tweede helft tegen Virtus een opgelopen achterstand weg en deed door een 2-1-zege in de strijd om de derde plaats goede zaken.