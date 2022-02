Mysterie wordt ontrafeld in de Hulster basiliek: wat zit er ónder de kerk?

Romaanse kerk uit 1200

Daarover later meer, eerst een stukje geschiedenis. De Sint-Willibrordusbasiliek zoals we die nu kennen is ongeveer tussen 1430 en 1533 gebouwd. Daarvoor stond er op dezelfde plaats ook een kerk, de eerste vermelding daarvan komt uit 1209. Er wordt verondersteld dat deze kerk in de stijl van de Romaanse architectuur is gebouwd, maar er is nagenoeg niets over het bouwwerk bekend. Tijdens de aanleg van centrale verwarming in de basiliek in 1965, zijn er in het schip aan de westkant van de kerk wel restanten van voormalige funderingen gevonden. Die vondst is destijds echter nauwelijks omschreven of in kaart gebracht. Het is kortom gissen naar hoe groot het eerste gebouw was, hoe de vorm en indeling was en hoe die onderdelen passen in de plattegrond van de huidige kerk.