Museum Hulst verhuist naar het ‘s-Landshuis

De verhuizing naar het 's-Landshuis is mede ingegeven door een rapport van Erfgoed Zeeland, dat meerdere locaties in Hulst onder de loep nam. ,,Het ‘s-Landshuis is een heel aantrekkelijk gebouw en is anderhalf keer groter dan het huidige museum”, zegt wethouder Diana van Damme. ,,Bovendien is er een ingang via de tuin, waardoor het ook toegankelijk voor rolstoelen is.” Een projectgroep trekt dit jaar uit om te kijken hoe het nieuwe museum kan worden ingericht, eind 2020 zou de verhuizing rond moeten zijn.