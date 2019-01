Museum Hulst verhuist naar het ‘s-Landshuis en krijgt een nieuwe naam

UPDATEHULST - Museum Hulst verhuist naar het ‘s-Landshuis, aan de overkant van de straat. Het Hulster college van burgemeester en wethouders maakte dat vandaag bekend. Daardoor is er na jarenlang gesteggel duidelijkheid over de toekomst van het museum.

Het bestuur van het museum en Hulst zinspeelden al minstens tien jaar op een nieuw onderkomen. Het huidige gebouw aan de Steenstraat is verouderd en moeilijk toegankelijk voor mindervaliden, en het bestuur wilde een meer eigentijds en interactief gebouw. Het wenste het naastgelegen, leegstaande pand bij het museum betrekken, maar dat bleek veel te duur.

‘Aantrekkelijk gebouw’

Volgens wethouder Diana van Damme is er nu eindelijk geld voor een nieuw onderkomen. Daar ontbrak het in het verleden aan. De verhuizing naar het 's-Landshuis, recht tegenover het huidige museum, is mede ingegeven door een rapport van Erfgoed Zeeland, dat meerdere locaties in Hulst onder de loep nam. ,,Het ‘s-Landshuis is een heel aantrekkelijk gebouw en is anderhalf keer groter dan het huidige museum”, zegt Van Damme. ,,Bovendien is er een ingang via de tuin, waardoor het ook toegankelijk voor rolstoelen is.” Een projectgroep trekt dit jaar uit om te kijken hoe het nieuwe museum kan worden ingericht, eind 2020 zou de verhuizing rond moeten zijn.

Nieuwe naam

Tot die tijd staat er heel wat te gebeuren in het ‘s-Landshuis, weet Bert Zandvoort, voorzitter van het museumbestuur. ,,We willen niet alleen wat spijkers in de muur slaan. Zo moeten de twee zolderruimtes aangepakt worden, want daar willen we een depot en expositieruimte. Ook in de kelder moeten we aan de slag, daar moet de archeologische werkgroep komen. En aan de achterkant moet een lift gebouwd worden.”

Het museum krijgt ook een andere naam. Zandvoort: ,,We noemen het nu Museum Hulst, maar dat is meer een werktitel. We laten ons graag informeren, ook over de invulling. Exposities over de Tachtigjarige Oorlog en de vesting zullen sowieso blijven, want we zijn een streekmuseum.”

De Meerpaal

Het VVV en Bezoekersmanagement, de huidige gebruikers van het ‘s-Landshuis, nemen waarschijnlijk intrek in het voormalig café De Meerpaal, aan de Bierkaai. Dat verandert echter niets aan de toekomstdroom van Hulst van een nieuw gebouw op de plek van het café. ,,De Meerpaal erbij betrekken kan ook. We zijn in gesprek”, verzekert Van Damme.

Het museum, VVV en de bibliotheek zitten straks op een paar meter van elkaar. ,,Ik hoop dat we daar een nieuw trefpunt kunnen creëren.”

Wat er met het oude pand van het museum gebeurt, is nog niet bekend.